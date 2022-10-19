Во «Вкусно — и точка» повысят цены на шесть позиций в меню с 20 октября
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Уточняется, что повышение цен коснётся позиций из категории «бургеры».
В компании объяснили решение ростом себестоимости продуктов.
«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остаётся ниже, чем у конкурентов в данной категории», — заключили в компании.
Ранее стало известно, что во «Вкусно — и точка» заявили, что аналог кока-колы появится в меню ресторана 15 сентября.