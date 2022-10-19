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Во «Вкусно — и точка» повысят цены на шесть позиций в меню с 20 октября

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Во «Вкусно — и точка» сообщили о повышении с 20 октября цен на шесть из 300 позиций в меню на 5—10% .
Во «Вкусно — и точка» повысят цены на шесть позиций в меню с 20 октября
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что повышение цен коснётся позиций из категории «бургеры».

В компании объяснили решение ростом себестоимости продуктов.

«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остаётся ниже, чем у конкурентов в данной категории», — заключили в компании.

Ранее стало известно, что во «Вкусно — и точка» заявили, что аналог кока-колы появится в меню ресторана 15 сентября.

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