Во «Вкусно — и точка» повысят цены на шесть позиций в меню с 20 октября

Во «Вкусно — и точка» сообщили о повышении с 20 октября цен на шесть из 300 позиций в меню на 5—10% .

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что повышение цен коснётся позиций из категории «бургеры».

В компании объяснили решение ростом себестоимости продуктов.

«Несмотря на это, стоимость сэндвичей во «Вкусно — и точка» остаётся ниже, чем у конкурентов в данной категории», — заключили в компании.

Ранее стало известно, что во «Вкусно — и точка» заявили, что аналог кока-колы появится в меню ресторана 15 сентября.