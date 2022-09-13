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Во «Вкусно — и точка» заявили, что аналог кока-колы появится в меню ресторана 15 сентября

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Кола вернётся в меню ресторана «Вкусно — и точка» 15 сентября под брендом «Добрый». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Во «Вкусно — и точка» заявили, что аналог кока-колы появится в меню ресторана 15 сентября
  • РИА Новости

«С 15 сентября в предприятиях сети «Вкусно — и точка» постепенно возобновляется порционная продажа колы в разливе», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что напитки будут поставляться под брендом «Добрый» и будут доступны к заказу в объёмах 0,25, 0,4 и 0,5 литра.

Ранее РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ сообщал, что уход из России компании Coca-Cola привёл к тому, что в магазинах стало больше брендов напитков со вкусом колы.

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