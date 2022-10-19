Ортопед Рязанцев посоветовал проконсультироваться с врачом в случае повреждения связок

Травматолог-ортопед, хирург Михаил Рязанцев предостерёг от ошибок при лечении повреждений связочного аппарата.

Чаще других повреждается связочный аппарат голеностопного сустава, кистей и стоп, а также крупных суставов, отметил врач в беседе с «Газетой.Ru».

«После оказания первой помощи при сохранении болевого синдрома, отёка, нарушении функций необходимо показаться специалисту — врачу травматологу-ортопеду. При повреждении связочного аппарата важно понять объём повреждений, исключить переломы костных структур. После постановки правильного диагноза назначается лечение», — подчеркнул Рязанцев.

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