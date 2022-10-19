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Исследование показало, что 55% россиян хотят получить медобследование от работодателя

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Платформа hh.ru и компания AIBY провели исследование, чтобы выяснить, какие виды нематериальной мотивации являются наиболее востребованными среди сотрудников российских компаний.
Исследование показало, что 55% россиян хотят получить медобследование от работодателя
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Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, аналитики выяснили, что полный анализ состояния здоровья — диагностика, анализы крови на гормоны и микро-, макроэлементы, генетическая консультация, факторы риска или консультация нутрициолога — стали самыми желаемыми бонусами для сотрудников. За этот вариант проголосовали 55% принявших участие в опросе.

Ещё 27% респондентов отдали голос за сертификат на программу антивыгорания и поддержки ментального здоровья, а за сессию с психотерапевтом проголосовали 14%.

Самыми непопулярными подарками стали сертификат на квест (3%) и канцтовары (2%).

Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.

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