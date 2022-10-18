Иммунолог Шуппо рассказала, почему люди могут терять вес при стрессовых ситуациях

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо рассказала, почему люди могут терять вес при стрессовых ситуациях.

«В организме при кратковременном стрессе запускается ряд процессов: надпочечники начинают вырабатывать гормоны стресса, которые централизуют процессы кровоснабжения жизненно важных органов и в первую очередь сердца, лёгких, головного мозга. Отток крови происходит от менее важных органов в ситуации кратковременного стресса, например от кишечника», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как пояснила эксперт, в такие моменты могут ускоряться метаболические процессы.

Вместе с тем, если стресс приобретает длительный характер, происходит обратная ситуация — за счёт повышенной выработки кортизола жир начинает накапливаться, добавила Шуппо.

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