Пациентам с ожирением предложили обеспечить доступ к хирургическому лечению по ОМС
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Об этом пишут «Известия».
«В настоящее время хирургическое лечение могут получить только пациенты с ожирением в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, имеющие индекс массы тела (ИМТ) более 40 кг/м² и только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию по профилю «Эндокринология», — уточнили в ВСП.
При этом квота в рамках высокотехнологичной медицинской помощи составляет порядка 500 операций в год на всю страну.
В Федеральном фонде обязательного медстрахования ВСП отметили, что хирургическое лечение ожирения может войти в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи с 2024 года, если будут пройдены все необходимые процедуры.
Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.