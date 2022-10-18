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Пациентам с ожирением предложили обеспечить доступ к хирургическому лечению по ОМС

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Всероссийский союз пациентов (ВСП) обратился в Минздрав России с просьбой обеспечить пациентам с ожирением доступ к хирургическому лечению по ОМС.
Пациентам с ожирением предложили обеспечить доступ к хирургическому лечению по ОМС
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом пишут «Известия».

«В настоящее время хирургическое лечение могут получить только пациенты с ожирением в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, имеющие индекс массы тела (ИМТ) более 40 кг/м² и только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию по профилю «Эндокринология», — уточнили в ВСП.

При этом квота в рамках высокотехнологичной медицинской помощи составляет порядка 500 операций в год на всю страну.

В Федеральном фонде обязательного медстрахования ВСП отметили, что хирургическое лечение ожирения может войти в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи с 2024 года, если будут пройдены все необходимые процедуры.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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