Терапевт Голотина рассказала, как не спутать сердечный приступ с панической атакой
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Паническая атака и сердечный приступ имеют схожие симптомы — учащённое сердцебиение, одышка, потливость и боль в груди, отметила врач в разговоре с «Известиями».
Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться около 20 минут, а потом исчезнуть, тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи.
Кроме того, пациенты чувствуют предупреждающие симптомы перед сердечным приступом обычно за несколько дней, а сам приступ чаще всего происходит во время физической активности.
Панические атаки, напротив, возникают вне зависимости от физической активности, заключила Голотина.
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