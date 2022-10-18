Терапевт Голотина рассказала, как не спутать сердечный приступ с панической атакой

Врач-терапевт Ирина Голотина рассказала, как отличить паническую атаку от сердечного приступа.

Паническая атака и сердечный приступ имеют схожие симптомы — учащённое сердцебиение, одышка, потливость и боль в груди, отметила врач в разговоре с «Известиями».

Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться около 20 минут, а потом исчезнуть, тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи.

Кроме того, пациенты чувствуют предупреждающие симптомы перед сердечным приступом обычно за несколько дней, а сам приступ чаще всего происходит во время физической активности.

Панические атаки, напротив, возникают вне зависимости от физической активности, заключила Голотина.

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