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Терапевт Голотина рассказала, как не спутать сердечный приступ с панической атакой

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Врач-терапевт Ирина Голотина рассказала, как отличить паническую атаку от сердечного приступа.
Терапевт Голотина рассказала, как не спутать сердечный приступ с панической атакой
  • Gettyimages.ru
  • © Science Photo Library

Паническая атака и сердечный приступ имеют схожие симптомы — учащённое сердцебиение, одышка, потливость и боль в груди, отметила врач в разговоре с «Известиями».

Однако в случае с панической атакой симптомы могут длиться около 20 минут, а потом исчезнуть, тогда как симптомы сердечного приступа не проходят до оказания медицинской помощи.

Кроме того, пациенты чувствуют предупреждающие симптомы перед сердечным приступом обычно за несколько дней, а сам приступ чаще всего происходит во время физической активности.

Панические атаки, напротив, возникают вне зависимости от физической активности, заключила Голотина.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.

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