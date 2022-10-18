Диетолог Перевалова посоветовала воздержаться от употребления тыквы при обострении панкреатита

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что от употребления тыквы стоит отказаться при наличии определённых заболеваний.

«Воздерживаться от тыквы стоит при обострении желудочно-кишечных заболеваний: при остром гастрите, колите, язвенной болезни, панкреатите, а также при отравлениях. Как правило, в этих случаях не только тыква нежелательна, но и вообще любые овощи», — отметила специалист в беседе с радио Sputnik.

По её словам, следует также учитывать, что тыква имеет желчегонный эффект, поэтому злоупотреблять ею не стоит людям со слабым кишечником.

Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал, что куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости.