Геронтолог Прощаев рассказал, что средиземноморская диета замедляет старение
- Gettyimages.ru
Так, в беседе с URA.RU врач сказал, что при движении в организме человека выделяется оксид азота.
«Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам», — уточнил Прощаев.
При этом, говоря о питании, врач отметил, что ВОЗ сегодня в качестве одной из наиболее приемлемых моделей рекомендует средиземноморскую диету.
Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.