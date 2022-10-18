Геронтолог Прощаев рассказал, что средиземноморская диета замедляет старение

Геронтолог, гериатр доктор медицинских наук Кирилл Прощаев рассказал, что правильный режим движения и питания позволяют снизить скорость старения организма.

Так, в беседе с URA.RU врач сказал, что при движении в организме человека выделяется оксид азота.

«Он способствует расширению сосудов, снижению артериального давления и повышению устойчивости сосудистой стенки к атеросклеротическим процессам», — уточнил Прощаев.

При этом, говоря о питании, врач отметил, что ВОЗ сегодня в качестве одной из наиболее приемлемых моделей рекомендует средиземноморскую диету.

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