Володин: Госдума 27 октября рассмотрит законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

В Госдуме 27 октября рассмотрят законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Вчера провели парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических.

Ранее Володин подчёркивал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений призваны не ограничить, а защитить права российских граждан.

Правительство России и Генпрокуратура поддержали законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.