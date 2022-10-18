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Володин: Госдума 27 октября рассмотрит законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

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В Госдуме 27 октября рассмотрят законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: Госдума 27 октября рассмотрит законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
  • РИА Новости

«Вчера провели парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты», — написал Володин в Telegram.

Он отметил, что штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических.

Ранее Володин подчёркивал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений призваны не ограничить, а защитить права российских граждан.

Правительство России и Генпрокуратура поддержали законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

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