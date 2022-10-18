Володин: Госдума 27 октября рассмотрит законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
- РИА Новости
«Вчера провели парламентские слушания. Принято решение на следующей неделе, в четверг, рассмотреть соответствующие законопроекты», — написал Володин в Telegram.
Он отметил, что штрафы за нарушение закона составят до 800 тыс. рублей для физических лиц и до 10 млн рублей — для юридических.
Ранее Володин подчёркивал, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений призваны не ограничить, а защитить права российских граждан.
Правительство России и Генпрокуратура поддержали законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.