Володин заявил, что законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ нацелены на защиту россиян

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил уверенность, что законопроекты о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений призваны не ограничить, а защитить права российских граждан.

«В данном случае мы обсуждаем с вами законодательные инициативы, которые призваны защитить граждан, защитить права», — цитирует ТАСС Володина.

По мнению Володина, подобный законопроект следовало принять намного раньше.

Спикер подчеркнул, что принимая подобные законопроекты, Россия противостоит той «тьме, которая всё больше и больше распространяется в мир».

Володин также отметил, что против пропаганды, которая их «достала», выступают и сами жители России.

В сентябре глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва российского правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

31 августа депутат заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.