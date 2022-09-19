Минюст России поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
- РИА Новости
«Минюст подготовил проект официального отзыва правительства в поддержку принятия законопроекта», — цитирует его ТАСС.
Как отметил Хинштейн, соответствующий документ будет направлен в российский кабмин, после чего его уже изучат члены комиссии по законопроектной деятельности. Они же и примут окончательное решение по поводу подачи законопроекта на голосование.
Ранее Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду ЛГБТ и педофилии.