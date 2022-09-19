военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минюст России поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва российского правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
Минюст России поддержал законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
  • РИА Новости

«Минюст подготовил проект официального отзыва правительства в поддержку принятия законопроекта», — цитирует его ТАСС.

Как отметил Хинштейн, соответствующий документ будет направлен в российский кабмин, после чего его уже изучат члены комиссии по законопроектной деятельности. Они же и примут окончательное решение по поводу подачи законопроекта на голосование.

Ранее Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить