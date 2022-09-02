Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
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«Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — сообщил он в своём Telegram.
Ведомство проиллюстрировало необходимость соответствующего закона книгой «Лето в пионерском галстуке».
31 августа Хинштейн заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.
Для физических лиц штрафы за пропаганду педофилии могут составить до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — до 10 млн рублей.
При этом за пропаганду ЛГБТ предусмотрены штрафы от 200 тыс. рублей до 800 тыс. рублей для граждан и до 5 млн для юридических лиц.