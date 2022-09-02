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Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии

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Глава комитета Госдумы России по информполитике Александр Хинштейн заявил, что Роскомнадзор поддержал законопроект о введении административных штрафов за пропаганду ЛГБТ и педофилии.
Роскомнадзор поддержал законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии
  • Gettyimages.ru
  • © The Good Brigade

«Роскомнадзор полностью поддерживает подготовленный нами законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии», — сообщил он в своём Telegram.

Ведомство проиллюстрировало необходимость соответствующего закона книгой «Лето в пионерском галстуке».

31 августа Хинштейн заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

Для физических лиц штрафы за пропаганду педофилии могут составить до 800 тыс. рублей, для юридических лиц — до 10 млн рублей.

При этом за пропаганду ЛГБТ предусмотрены штрафы от 200 тыс. рублей до 800 тыс. рублей для граждан и до 5 млн для юридических лиц.

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