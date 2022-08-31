Хинштейн сообщил об отправке в кабмин проекта об ответственности за пропаганду ЛГБТ

Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что направил в правительство законопроект, предполагающий введение административной ответственности за ЛГБТ и педофилию.

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

По словам Хинштейна, она направил законопроект на официальный отзыв в кабмин.

Документ предусматривает введение административной ответственности за пропаганду педофилии, а также за распространение среди несоверешеннолетних информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Для физических лиц штрафы за пропаганду педофилии могут составить до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 10 миллионов рублей.

При этом за пропаганду ЛГБТ предусмотрены штрафы от 200 тысяч рублей до 800 тыс. рублей для граждан и до 5 миллионов для юридических лиц.

Ранее начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова заявила, что ведомство заблокировало более 5 тыс. материалов, содержащих ЛГБТ-пропаганду, в первом полугодии 2022 года.