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Хинштейн сообщил об отправке в кабмин проекта об ответственности за пропаганду ЛГБТ

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Председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что направил в правительство законопроект, предполагающий введение административной ответственности за ЛГБТ и педофилию.
Хинштейн сообщил об отправке в кабмин проекта об ответственности за пропаганду ЛГБТ
  • РИА Новости

Об этом он проинформировал в своём Telegram-канале.

По словам Хинштейна, она направил законопроект на официальный отзыв в кабмин.

Документ предусматривает введение административной ответственности за пропаганду педофилии, а также за распространение среди несоверешеннолетних информации, которая демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения или предпочтения.

Для физических лиц штрафы за пропаганду педофилии могут составить до 800 тысяч рублей, для юридических лиц — до 10 миллионов рублей.

При этом за пропаганду ЛГБТ предусмотрены штрафы от 200 тысяч рублей до 800 тыс. рублей для граждан и до 5 миллионов для юридических лиц.

Ранее начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова заявила, что ведомство заблокировало более 5 тыс. материалов, содержащих ЛГБТ-пропаганду, в первом полугодии 2022 года.

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