В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за ЛГБТ-пропаганду материалов за полгода
- РИА Новости
Соответствующее заявление она сделала в Общественной палате.
«На основании решения судов России было заблокировано 5268 материалов, содержащих ЛГБТ-пропаганду», — цитирует её РИА Новости.
Она также добавила, что считает необходимым ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений «в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей».
Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино.