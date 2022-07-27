В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за ЛГБТ-пропаганду материалов за полгода

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Начальник отдела по экспертно-аналитической работе в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Мария Бычкова заявила, что ведомство заблокировало более 5 тыс. материалов, содержащих ЛГБТ-пропаганду, в первом полугодии 2022 года.
В Роскомнадзоре назвали число заблокированных за ЛГБТ-пропаганду материалов за полгода
  • РИА Новости

Соответствующее заявление она сделала в Общественной палате.

«На основании решения судов России было заблокировано 5268 материалов, содержащих ЛГБТ-пропаганду», — цитирует её РИА Новости.

Она также добавила, что считает необходимым ввести запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений «в отношении лиц любого возраста, а не только среди детей».

Ранее в Госдуме предложили ввести полный запрет пропаганды нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино.

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