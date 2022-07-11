Комитет Госдумы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России
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Об этом глава комитета Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram.
«Целиком поддерживаю позицию Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы ещё ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике», — написал он.
По его словам, предлагается в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории в офлайне, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах.
Он добавил, что также в комитете предлагают установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая в настоящее время касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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