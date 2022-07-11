Комитет Госдумы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России

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Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи предлагает запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно к возрасту аудитории.
Комитет Госдумы предложил полностью запретить пропаганду нетрадиционных отношений в России
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом глава комитета Александр Хинштейн сообщил в своём Telegram.

«Целиком поддерживаю позицию Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Соответствующие инициативы ещё ранее начали прорабатываться комитетом Госдумы по информполитике», — написал он.

По его словам, предлагается в целом распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории в офлайне, СМИ, интернете, соцсетях, а также в онлайн-кинотеатрах.

Он добавил, что также в комитете предлагают установить административную ответственность за такую пропаганду, расширив статью 6.21 КоАП, которая в настоящее время касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.

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