В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ-отношений

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В Госдуму внесли проект закона о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ-отношений
  • РИА Новости

Согласно законопроекту, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений влечёт наложение штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц и от 1 млн до 5 млн рублей для юрлиц.

Отмечается, что пропаганда ЛГБТ-отношений может выражаться в распространении информации, формирующей нетрадиционные сексуальные установки и искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.

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