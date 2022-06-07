В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ-отношений

В Госдуму внесли проект закона о штрафах за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Согласно законопроекту, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений влечёт наложение штрафа в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей для физлиц и от 1 млн до 5 млн рублей для юрлиц.

Отмечается, что пропаганда ЛГБТ-отношений может выражаться в распространении информации, формирующей нетрадиционные сексуальные установки и искажённое представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.