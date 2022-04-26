Суд оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента.
Суд оштрафовал TikTok на 2 млн рублей за неудаление ЛГБТ-контента
  • globallookpress.com
  • © Fabian Sommer/dpa

Об этом сообщает РИА Новости.

«Компания TikTok признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41, ей назначен штраф в 2 млн рублей», — заявил судья.

В суде уточнили, что правонарушение связано с распространением данных, пропагандирующих ЛГБТ.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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