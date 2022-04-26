Суд оштрафовал Meta на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ
- РИА Новости
Об этом информирует «Интерфакс».
«Признать Meta* виновной в совершении административного правонарушения, назначить компании штраф в размере 4 млн рублей», — заявил судья.
Ранее сообщалось, что Meta обжаловала решение суда о признании её деятельности экстремистской.
* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.