Суд оштрафовал Meta на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.

Об этом информирует «Интерфакс».

«Признать Meta* виновной в совершении административного правонарушения, назначить компании штраф в размере 4 млн рублей», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что Meta обжаловала решение суда о признании её деятельности экстремистской.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.