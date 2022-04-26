Суд оштрафовал Meta на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Meta* на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ-сообщества.
Суд оштрафовал Meta на 4 млн рублей за неудаление постов с пропагандой ЛГБТ
  • РИА Новости

Об этом информирует «Интерфакс».

«Признать Meta* виновной в совершении административного правонарушения, назначить компании штраф в размере 4 млн рублей», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что Meta обжаловала решение суда о признании её деятельности экстремистской.

* Meta Platforms Inc (владелец Facebook и Instagram) — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

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