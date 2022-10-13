Правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

Правительство России поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии безотносительно возраста.

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.



«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — написал он в Telegram.

Законопроект представят на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.

Ранее Хинштейн заявил, что Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва российского правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

31 августа депутат заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.