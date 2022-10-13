Правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
- РИА Новости
Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — написал он в Telegram.
Законопроект представят на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.
Ранее Хинштейн заявил, что Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва российского правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.
31 августа депутат заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.