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Правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

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Правительство России поддержало законопроект об ответственности за пропаганду ЛГБТ и педофилии безотносительно возраста.
Правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Получил положительный отзыв правительства на законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Все замечания уже отработаны», — написал он в Telegram.

Законопроект представят на слушаниях в Госдуме в понедельник, 17 октября.

Ранее Хинштейн заявил, что Министерство юстиции России подготовило проект положительного отзыва российского правительства на законопроект об административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и педофилии.

31 августа депутат заявил, что направил в правительство законопроект о штрафах за пропаганду ЛГБТ и педофилии.

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