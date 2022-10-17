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Генпрокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду

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Начальник управления по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства ГП России Ирина Ребрина заявила, что ведомство поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.
Генпрокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Обсуждаемые сегодня изменения в федеральном законодательстве Генеральной прокуратурой России однозначно поддерживаются», — цитирует её РИА Новости.

В целом, по её словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом «эмоционального становления нового поколения россиян».

Ранее правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.

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