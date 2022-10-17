Генпрокуратура России поддерживает законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
«Обсуждаемые сегодня изменения в федеральном законодательстве Генеральной прокуратурой России однозначно поддерживаются», — цитирует её РИА Новости.
В целом, по её словам, Генпрокуратура в полной мере разделяет обеспокоенность вопросом «эмоционального становления нового поколения россиян».
Ранее правительство России поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду.