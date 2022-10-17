Очевидцы рассказали о ситуации после падения Су-34 во дворе в Ейске

Наибольшие повреждения получила середина многоэтажного дома, на которую перекинулся пожар после падения Су-34 в одном из дворов в Ейске. Об этом RT сообщил очевидец ЧП.

После падения самолёта мужчина успел выбежать из дома, он находился в соседнем подъезде.

«Я только пришёл — горит девятиэтажка. Горит до девятого этажа вся, два-три пролёта», — сообщил очевидец.

Женщина, также очевидец события, рассказала, что экстренные службы приехали на место ЧП, но не могут подъехать к дому из-за серьёзного возгорания.

В зоомагазине, который находится рядом с горящей многоэтажкой, услышали сильный взрыв, но окна в торговой точке остались целыми.

Ранее в Минобороны сообщили, что самолёт Су-34 потерпел крушение в Ейске при наборе высоты в ходе учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа.

Отмечается, что на месте ЧП во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолёта.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадало в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.

Также ФАН сообщало, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта Су-34 в Ейске.