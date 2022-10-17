Невролог Муталибова заявила, что боли в разных частях тела могут быть реакцией на стресс
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«О стрессе может свидетельствовать боль, возникшая без другой явной видимой причины либо на фоне конфликтной ситуации, либо на фоне хронически существующей стрессовой ситуации, к которой человек обычно привык и не осознает её как значимую для себя», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметила Муталибова, определить, что боль имеет психосоматическую природу, можно, если оценить характер её проявления.
Если боль ноющая, тянущая, носит хронический характер от 3 — 6 месяцев и более и уменьшается либо вообще проходит на фоне отпуска, то вероятнее всего, что она вызвана стрессом.
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