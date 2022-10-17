Невролог Муталибова заявила, что боли в разных частях тела могут быть реакцией на стресс

Невролог клиники НИАРМЕДИК на Симоновском валу Алиса Муталибова заявила, что боли в разных частях тела могут быть реакцией на стресс.

«О стрессе может свидетельствовать боль, возникшая без другой явной видимой причины либо на фоне конфликтной ситуации, либо на фоне хронически существующей стрессовой ситуации, к которой человек обычно привык и не осознает её как значимую для себя», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Муталибова, определить, что боль имеет психосоматическую природу, можно, если оценить характер её проявления.

Если боль ноющая, тянущая, носит хронический характер от 3 — 6 месяцев и более и уменьшается либо вообще проходит на фоне отпуска, то вероятнее всего, что она вызвана стрессом.

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