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Невролог Муталибова заявила, что боли в разных частях тела могут быть реакцией на стресс

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Невролог клиники НИАРМЕДИК на Симоновском валу Алиса Муталибова заявила, что боли в разных частях тела могут быть реакцией на стресс.
Невролог Муталибова заявила, что боли в разных частях тела могут быть реакцией на стресс
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  • © SCIENCE PHOTO LIBRARY

«О стрессе может свидетельствовать боль, возникшая без другой явной видимой причины либо на фоне конфликтной ситуации, либо на фоне хронически существующей стрессовой ситуации, к которой человек обычно привык и не осознает её как значимую для себя», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила Муталибова, определить, что боль имеет психосоматическую природу, можно, если оценить характер её проявления.

Если боль ноющая, тянущая, носит хронический характер от 3 — 6 месяцев и более и уменьшается либо вообще проходит на фоне отпуска, то вероятнее всего, что она вызвана стрессом.

Ранее терапевт, член Российского общества сомнологов София Черкасова в беседе с НСН рассказала, как перестроиться на режим жаворонков.

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