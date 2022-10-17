Один из арестованных по делу о теракте на Крымском мосту занимался интернет-торговлей

Как стало известно RT, один из арестованных по подозрению в теракте на Крымском мосту — 37-летний Дмитрий Тяжёлых — торговал электронным оборудованием через интернет.

По данным базы «Контур.Фокус», Тяжёлых занимался бизнесом с 2013 года.

Ранее сообщалось, что компания, которая была получателем груза фуры, подорвавшейся на Крымском мосту, вероятнее всего, существовала лишь на бумаге.

По данным следствия, речь идёт о компании ООО «Экстра».

RT выяснил, что в базе «Контур.Фокус» за ней не числится ни прибыли, ни налоговых платежей.

Её владелец — Александр Былин, который 17 октября был арестован по делу о теракте вместе с ещё двумя подозреваемыми.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.