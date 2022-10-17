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Компания — получатель груза взорвавшейся на Крымском мосту фуры могла быть фиктивной

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Компания, которая была получателем груза фуры, подорвавшейся на Крымском мосту, вероятнее всего, существовала лишь на бумаге. RT выяснил, что в базе «Контур.Фокус» за ней не числится ни прибыли, ни налоговых платежей.
Компания — получатель груза взорвавшейся на Крымском мосту фуры могла быть фиктивной
  • AFP

По данным следствия, речь идёт о компании ООО «Экстра».

Её владелец — Александр Былин, который 17 октября был арестован по делу о теракте вместе с ещё двумя подозреваемыми.

По данным RT, Былин — юрист, уроженец Белгородской области. У него жена и двое детей. В «Одноклассниках» владелец ООО «Экстра» был зарегистрирован под фамилиями Богачёв и Меринов.

С 2000 года Былин работал в нескольких фирмах юридическим консультантом. С 2007 года он управлял несколькими фирмами по обработке сельхозкультур, торговле овощами и фруктами.

По информации приставов, на него было заведено несколько исполнительных производств: за предпринимателем числился долг 13 тыс. рублей по кредиту и несколько неуплаченных дорожных штрафов.

8 октября около 06:00 по местному времени на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

Позднее в ФСБ сообщили, что организаторами теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его сотрудники и агентура.

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