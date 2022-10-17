Фитотерапевт Корсун рассказала о сборах лекарственных растений для снятия стресса
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Так, отвар из плодов боярышника, цветков календулы, листьев иван-чая, мяты, лабазника, корневищ валерианы, пустырника, зверобоя и донника лекарственного снимет напряжение и тревожность, уменьшит спазм сосудов, поддержит пищеварение.
Это средство также улучшит состав желчи, кровоснабжение сердца и головного мозга, отметила Корсун.
Перед началом лечения травами желательно получить консультацию врача-фитотерапевта, который сможет составить индивидуальный сбор, учесть анамнез, уточнила специалист в беседе с kp.ru.
Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.