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Фитотерапевт Корсун рассказала о сборах лекарственных растений для снятия стресса

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Врач-фитотерапевт кандидат медицинских наук Елена Корсун, заведующая кафедрой фитотерапии РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ, рассказала, какие травяные сборы помогают при стрессе.
Фитотерапевт Корсун рассказала о сборах лекарственных растений для снятия стресса
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Так, отвар из плодов боярышника, цветков календулы, листьев иван-чая, мяты, лабазника, корневищ валерианы, пустырника, зверобоя и донника лекарственного снимет напряжение и тревожность, уменьшит спазм сосудов, поддержит пищеварение.

Это средство также улучшит состав желчи, кровоснабжение сердца и головного мозга, отметила Корсун.

Перед началом лечения травами желательно получить консультацию врача-фитотерапевта, который сможет составить индивидуальный сбор, учесть анамнез, уточнила специалист в беседе с kp.ru.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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