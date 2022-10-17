Фитотерапевт Корсун рассказала о сборах лекарственных растений для снятия стресса

Врач-фитотерапевт кандидат медицинских наук Елена Корсун, заведующая кафедрой фитотерапии РУДН, руководитель учебно-оздоровительного центра при НАНМ, рассказала, какие травяные сборы помогают при стрессе.

Так, отвар из плодов боярышника, цветков календулы, листьев иван-чая, мяты, лабазника, корневищ валерианы, пустырника, зверобоя и донника лекарственного снимет напряжение и тревожность, уменьшит спазм сосудов, поддержит пищеварение.

Это средство также улучшит состав желчи, кровоснабжение сердца и головного мозга, отметила Корсун.

Перед началом лечения травами желательно получить консультацию врача-фитотерапевта, который сможет составить индивидуальный сбор, учесть анамнез, уточнила специалист в беседе с kp.ru.

Ранее диетолог доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.