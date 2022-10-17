Кардиолог Аскаров назвал умственную активность полезной привычкой для людей старше 40 лет

Врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Азизхон Аскаров перечислил привычки, которым стоит начать придерживаться с 40 лет для того, чтобы жить активно долгие годы.

«Если вести здоровый образ жизни, подразумевающий регулярные умеренные физические упражнения, отсутствие вредных привычек (курение и алкоголь), если правильно питаться и заниматься полезным делом, в первую очередь умственным трудом, то можно рассчитывать на крепкое здоровье и долгие годы активной жизни», — отметил специалист в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Также важно по достижении 40 лет внимательно следить за здоровьем, регулярно проходить диспансеризацию, подчеркнул Аскаров.

Ранее геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктор медицинских наук Кирилл Прощаев в беседе с URA.RU рассказал о факторах, влияющих на скорость старения.