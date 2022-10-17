Стоматолог Антонов назвал неочевидную причину повышенной чувствительности зубов

Врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов рассказал, что воспаление височно-челюстного сустава — одна из неочевидных проблем, из-за которой может развиться повышенная чувствительность зубов.

Поначалу человек слышит щелчки, когда открывает или закрывает рот, после к ним добавляются звон в ушах и боль. Перетерпеть их сложно, так как с течением времени боль начинает нарастать, отметил специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

«Также велика вероятность развития патологических карманов, которые требуют врачебного вмешательства, так как без терапии будут воспаляться, кровоточить, отекать, возможны риски нагноения. Если не уделять этому внимания, запустится целый комплекс проблем, ведущих к полной потере зубов, а не то что к повышению их чувствительности», — добавил Антонов.

Ранее стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог кандидат медицинских наук Елена Мартынова рассказала «Известиям», что гиперчувствительность зубов может быть следствием патологии, не всегда стоматологической.