Врач Савченко предупредила о риске развития гастрита на нервной почве
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«В зоне риска люди в любом возрасте, поскольку эта форма желудочного воспаления затрагивает всех, кто испытывает эмоционально-стрессовые ситуации», — объяснила специалист «Известиям».
К числу основных симптомов гастрита, вызванного стрессом, Савченко отнесла боль в животе и постоянный дискомфорт, тошноту, вздутие, плохое пищеварение, потерю аппетита, а также головную боль и общее недомогание.
Ранее диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков в беседе с URA.RU рассказал, что куриные яйца могут вызывать нетипичные аллергические реакции, такие как аутоиммунные заболевания или синдром хронической усталости.