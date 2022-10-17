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Врач Шишкин посоветовал при первых симптомах гриппа взять больничный

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Семейный врач Валентин Шишкин предупредил, что человеку, заболевшему гриппом, следует уйти на больничный.
Врач Шишкин посоветовал при первых симптомах гриппа взять больничный
  • Gettyimages.ru

«Одной из ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы. Когда развитие заболевания от состояния абсолютного здоровья до состояния выраженной болезненности протекает в течение одного часа. В таком случае вы незамедлительно должны покинуть рабочее место и уйти на больничный, чтобы не представлять опасности для окружающих», — сказал Шишкин в разговоре с URA.RU.

Он подчеркнул, что человек может инфицировать окружающих в среднем от пяти до десяти суток с первого дня болезни.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.

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