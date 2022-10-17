Врач Шишкин посоветовал при первых симптомах гриппа взять больничный

Семейный врач Валентин Шишкин предупредил, что человеку, заболевшему гриппом, следует уйти на больничный.

«Одной из ярких особенностей гриппа является внезапное начало. Пациент может назвать вплоть до часа, когда начались симптомы. Когда развитие заболевания от состояния абсолютного здоровья до состояния выраженной болезненности протекает в течение одного часа. В таком случае вы незамедлительно должны покинуть рабочее место и уйти на больничный, чтобы не представлять опасности для окружающих», — сказал Шишкин в разговоре с URA.RU.

Он подчеркнул, что человек может инфицировать окружающих в среднем от пяти до десяти суток с первого дня болезни.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН, врач Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.