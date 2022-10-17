«Известия»: с депутатов и парламентариев предложили снять бронь от мобилизации

Законопроект о снятии с членов Совета Федерации и депутатов Госдумы брони от частичной мобилизации внесут в Думу 17 октября.

Как сообщают «Известия», авторы поправок в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в России» отметили, что парламентарии не отличаются от простых граждан, а участвовать в боевых действиях должны прежде всего подготовленные специалисты.

Лидер фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов в комментарии изданию заявил, что такая инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

При этом в первоочередном порядке предлагается призывать в рамках частичной службы силовиков для усиления позиций на фронтах.

Ранее российский президент Владимир Путин рассказал, с чем связана «бестолковщина» при проведении частичной мобилизации.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу вооружённых сил дать военкоматам исчерпывающие разъяснения по предоставлению отсрочек от частичной мобилизации.

Также Шойгу поручил исключить нарушения прав граждан при проведении частичной мобилизации.