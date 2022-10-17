Юрист Кудерко рассказала о штрафах за хранение домашних заготовок в подвалах

Хранение домашних заготовок в подвалах многоквартирных домов грозит гражданам штрафами, заявила юрист Елена Кудерко.

Она напомнила, что подвалы хотя и являются общим имуществом жильцов, но не подходят для хранения соленьев, так как их основное назначение сводится к расположению коммуникаций и инженерного оборудования.

«Складирование вещей собственников расценивается как нарушение требований пожарной безопасности, за что налагается административный штраф от 2 до 3 тыс. рублей», — сказала Кудерко в комментарии агентству «Прайм».

При этом в случае, если подвал предусматривает индивидуальные комнаты для хранения — кладовки, — банки должны располагаться на металлических стеллажах вдали от проходов и коммуникаций.

Инфекционист «СМ-Клиники» Лилит Аракелян ранее рассказала о правилах хранения домашних заготовок.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о самых полезных из них.