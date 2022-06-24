Инфекционист Аракелян рассказала о правилах хранения домашних заготовок

Инфекционист «СМ-Клиники» Лилит Аракелян рассказала о правилах хранения домашних заготовок.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что соленья в банках нужно хранить при температуре -1...+4 °С и влажности 80—90%. По словам эксперта, в таком случае срок годности составит девять месяцев.

При хранении домашнего варенья рекомендуется учитывать то, что продукт может закиснуть. Чтобы это предотвратить, желательно заменить металлические крышки на капроновые.

«За неимением используем пищевую плёнку, кусок полиэтилена. Максимальный срок годности вишнёвого, черешневого, любого другого варенья с косточками составляет три-четыре недели», — уточнила инфекционист.

Она добавила, что вскрытое варенье из ягод без косточек или из фруктов хранится три месяца.

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