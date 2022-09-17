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Диетолог Гинзбург назвал лечо и квашеную капусту самыми полезными домашними заготовками

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о самых полезных домашних заготовках.
Диетолог Гинзбург назвал лечо и квашеную капусту самыми полезными домашними заготовками
  • Gettyimages.ru

«Полезным будет лечо без уксуса и большого количества дешёвого растительного масла. Безусловную пользу принесёт квашеная капуста: в ней содержатся бактерии пробиотической группы, которые улучшают работу кишечника и поддерживают иммунную систему организма», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, квашеную капусту лучше промыть под проточной водой перед добавлением в супы или салаты.

Также эксперт посоветовал отказаться от заготовок, которые нужно варить в рассоле.

Ранее Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.

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