Диетолог Гинзбург назвал лечо и квашеную капусту самыми полезными домашними заготовками

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о самых полезных домашних заготовках.

«Полезным будет лечо без уксуса и большого количества дешёвого растительного масла. Безусловную пользу принесёт квашеная капуста: в ней содержатся бактерии пробиотической группы, которые улучшают работу кишечника и поддерживают иммунную систему организма», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, квашеную капусту лучше промыть под проточной водой перед добавлением в супы или салаты.

Также эксперт посоветовал отказаться от заготовок, которые нужно варить в рассоле.

Ранее Гинзбург в разговоре с Nation News рассказал, как использовать лечебные травы.