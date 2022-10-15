Глава РФПИ заявил, что «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом в истории России

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Наша национальная вакцина получила признание не только с самыми впечатляющими результатами в России, но также доказав свою безопасность и эффективность в большом количестве зарубежных стран», — заявил он в фильме Сергея Брилёва «Выход из карантина. Через Эмираты».

Дмитриев добавил, что работу команды РФПИ можно сравнить с одновременной игрой на 70 шахматных досках, так как в зарубежных странах необходимо было провести клинические испытания, наладить производство и получить одобрение от местных властей.

«И безусловно, показать безопасность и эффективность «Спутника» на основе уже реальных данных по использованию во всём мире. Поэтому это потребовало сотен правильных решений команды РФПИ в очень многих областях», — подчеркнул он.

По словам Дмитриева, российская вакцина «Спутник» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России.

«РФПИ создал такую виртуальную фарма-кампанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт «Спутник» более чем на $1,3 млрд, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счёт экспорта «Спутника», — подытожил глава РФПИ.

Ранее Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.