Глава РФПИ заявил, что «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом в истории России
- РИА Новости
«Наша национальная вакцина получила признание не только с самыми впечатляющими результатами в России, но также доказав свою безопасность и эффективность в большом количестве зарубежных стран», — заявил он в фильме Сергея Брилёва «Выход из карантина. Через Эмираты».
Дмитриев добавил, что работу команды РФПИ можно сравнить с одновременной игрой на 70 шахматных досках, так как в зарубежных странах необходимо было провести клинические испытания, наладить производство и получить одобрение от местных властей.
«И безусловно, показать безопасность и эффективность «Спутника» на основе уже реальных данных по использованию во всём мире. Поэтому это потребовало сотен правильных решений команды РФПИ в очень многих областях», — подчеркнул он.
По словам Дмитриева, российская вакцина «Спутник» стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России.
«РФПИ создал такую виртуальную фарма-кампанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт «Спутник» более чем на $1,3 млрд, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счёт экспорта «Спутника», — подытожил глава РФПИ.
Ранее Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V». Как сообщили в пресс-службе ведомства, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.