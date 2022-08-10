Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V»
- РИА Новости
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Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.
«Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — цитирует РИА Новости сообщение.
Ранее Минздрав России заявил, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.
В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V».