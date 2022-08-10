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Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V»

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Сроки годности вакцины «Спутник V» были продлены, и для разных производителей они составляют от шести месяцев до одного года.
Минздрав России заявил о продлении сроков годности вакцины «Спутник V»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, решение принято на основании экспертизы, подтвердившей безопасность и эффективность препарата.

«Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», — цитирует РИА Новости сообщение.

Ранее Минздрав России заявил, что вакцины «Спутник» для профилактики коронавируса достаточно во всех российских регионах, сформированы значительные запасы.

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V».

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