Мурашко: более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V»

Более 500 млн человек в мире получили вакцину от коронавируса «Спутник V», отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Объёмы поставки вакцины «Спутник V» — более 500 млн человек в мире получили эту вакцину. Это такие колоссальные успехи», — сказал он в интервью телеканалу «Узбекистан 24». Его слова приводит ТАСС.

Ранее Нурбубу Молдогазиева, доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, в беседе с «Парламентской газетой» рассказала, в каких случаях нужна ревакцинация от COVID-19.