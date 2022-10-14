Узнать больше

В Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков

Короткая ссылка
В Московской области рассказали о реализации программы получения социальной ипотеки для медработников. Соответствующие свидетельства получили ещё 39 человек.
В Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков

Об этом сообщает телеканал «360».

«Правительством региона реализуются различные программы, например «Земский доктор», предоставление бесплатных земельных участков, компенсация аренды жилья, другие. В общей сложности с начала года свидетельства на «Соципотеку» получили 253 медицинских специалиста — не только врачи, но также фельдшеры и медсёстры», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов рассказал о новых мерах финансовой поддержки медицинских работников, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

«Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения, — это дополнительные премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства для тех, кто работает давно, успешно и профессионально», — сообщил Воробьёв.

Ранее власти Ямала рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить