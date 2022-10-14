В Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков
Об этом сообщает телеканал «360».
«Правительством региона реализуются различные программы, например «Земский доктор», предоставление бесплатных земельных участков, компенсация аренды жилья, другие. В общей сложности с начала года свидетельства на «Соципотеку» получили 253 медицинских специалиста — не только врачи, но также фельдшеры и медсёстры», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.
Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов рассказал о новых мерах финансовой поддержки медицинских работников, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.
«Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения, — это дополнительные премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства для тех, кто работает давно, успешно и профессионально», — сообщил Воробьёв.
Ранее власти Ямала рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей.