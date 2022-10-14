В Подмосковье рассказали о работе по поддержке медиков

В Московской области рассказали о реализации программы получения социальной ипотеки для медработников. Соответствующие свидетельства получили ещё 39 человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Правительством региона реализуются различные программы, например «Земский доктор», предоставление бесплатных земельных участков, компенсация аренды жилья, другие. В общей сложности с начала года свидетельства на «Соципотеку» получили 253 медицинских специалиста — не только врачи, но также фельдшеры и медсёстры», — заявила первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова.

Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов рассказал о новых мерах финансовой поддержки медицинских работников, передаёт издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу областного кабмина.

«Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения, — это дополнительные премии «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер», «Подмосковная медсестра/медбрат». Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства для тех, кто работает давно, успешно и профессионально», — сообщил Воробьёв.

Ранее власти Ямала рассказали о ходе реализации программы по поддержке врачей.