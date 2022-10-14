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Онищенко призвал москвичей пройти вакцинацию против гриппа

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Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко заявил о необходимости вакцинации против гриппа.
Онищенко призвал москвичей пройти вакцинацию против гриппа
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Обстановка в Москве и по России по ОРВИ спокойная, есть отдельные превышения эпидемических порогов, но самое главное, что нет гриппа. Нужно прививаться, дорогие москвичи, давайте начнём уважать самих себя. В Москве есть мобильные пункты, где прививают против гриппа. Медики, педагоги, журналисты, работники общественного питания и транспорта — это группы риска», — отметил Онищенко в беседе с НСН.

Ранее, по сообщениям ФАН, Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.  

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