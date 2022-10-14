Диетолог Гридина назвала сильное снижение калорий опасным способом похудения

Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала об опасных и неэффективных методах похудения.

В разговоре с «Известиями» специалист отметила в качестве одного из самых неэффективных способов сбросить вес обёртывание пищевой плёнкой с использованием разных согревающих средств. По её словам, такие обёртывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца.

Вторым опасным методом похудения Гридина назвала слишком сильный дефицит калорий.

«Тело переживает стресс и старается запасти как можно больше жира на случай повторения такой голодовки. Более того, во время такого похудения организм сначала сжигает мышечную массу. Поэтому о красивом и подтянутом теле можно забыть. Также излишний дефицит может провоцировать развитие проблем желудочно-кишечного тракта (например, гастрита или язвы)», — добавила диетолог.

Ранее руководитель Клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в беседе с URA.RU предупредил, что употребление мочегонных и слабительных средств для снижения веса может привести к летальному исходу.