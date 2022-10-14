Узнать больше

Диетолог Гридина назвала сильное снижение калорий опасным способом похудения

Короткая ссылка
Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала об опасных и неэффективных методах похудения.
Диетолог Гридина назвала сильное снижение калорий опасным способом похудения
  • Gettyimages.ru
  • © Blend Images/John Fedele

В разговоре с «Известиями» специалист отметила в качестве одного из самых неэффективных способов сбросить вес обёртывание пищевой плёнкой с использованием разных согревающих средств. По её словам, такие обёртывания приводят к перегреву, что негативно сказывается на работе сердца.

Вторым опасным методом похудения Гридина назвала слишком сильный дефицит калорий.

«Тело переживает стресс и старается запасти как можно больше жира на случай повторения такой голодовки. Более того, во время такого похудения организм сначала сжигает мышечную массу. Поэтому о красивом и подтянутом теле можно забыть. Также излишний дефицит может провоцировать развитие проблем желудочно-кишечного тракта (например, гастрита или язвы)», — добавила диетолог.

Ранее руководитель Клиники коррекции веса, врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков в беседе с URA.RU предупредил, что употребление мочегонных и слабительных средств для снижения веса может привести к летальному исходу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить