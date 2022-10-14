Офтальмолог Хегай посоветовала носить солнцезащитные очки круглый год

Врач-офтальмолог Ирина Хегай напомнила, что защищать глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей нужно постоянно, а не только летом.

Для пасмурных дней лучше всего подходят очки с линзами с золотистым покрытием, так как синий цвет лучше всего блокируется жёлтым, а на весь год подойдут очки с зелёными линзами, поскольку они не искажают внешнюю картинку при любых погодных условиях, отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

Автолюбителям офтальмолог посоветовала выбирать очки, затемнённые наполовину, поскольку это хорошее решение для ежедневных поездок на машине. Они могут иметь название «очки с градуированными линзами».

Для спортивных занятий зимой лучше всего подойдут зеркальные линзы, заключила Хегай.

Ранее врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова в беседе с URA.RU заявила, что курение приводит к развитию катаракты в более раннем возрасте.