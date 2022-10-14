СК сообщил о погибших из-за взрыва на складе с боеприпасами в Белгородской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести дело после обстрела посёлка Октябрьского Белгородской области, где сдетонировал склад с боеприпасами. В результате ЧП есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в Telegram.

Как отмечено в сообщении, по предварительным данным, есть погибшие и раненые.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовного дела установят все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений», — подчеркнули в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населённых пунктов в Курской области со стороны ВСУ. Тогда в Курской области заявили об отсутствии света в двух населённых пунктах из-за обстрелов.