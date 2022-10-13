Гладков сообщил, что в Белгородском районе из-за обстрела подорван склад с боеприпасами
- РИА Новости
По его словам, произошла детонация боеприпасов.
«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», — написал Гладков в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ повреждён многоквартирный жилой дом.
Глава региона заявил, что никто не пострадал, а здание не получило критических повреждений.