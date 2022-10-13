Гладков сообщил, что в Белгородском районе из-за обстрела подорван склад с боеприпасами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в посёлке в Белгородском районе в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами.

По его словам, произошла детонация боеприпасов.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава района Владимир Перцев и оперативные службы находятся на месте», — написал Гладков в Telegram.

Ранее сообщалось, что в Белгороде в ходе срабатывания системы ПВО в ответ на обстрел ВСУ повреждён многоквартирный жилой дом.

Глава региона заявил, что никто не пострадал, а здание не получило критических повреждений.