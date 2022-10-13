В Курской области заявили об отсутствии света в двух населённых пунктах из-за обстрелов

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что подстанция в посёлке Попово-Лежачи серьёзно повреждена после обстрела со стороны Украины, в результате чего обесточены два населённых пункта.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Не менее 15 прилётов зафиксировано в результате очередного обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино и примыкающего к нему села Попово-Лежачи. Серьёзно повреждена подстанция в Попово-Лежачах, один из трансформаторов загорелся в результате попадания снаряда. Оба населённых пункта полностью обесточены», — сообщил губернатор.

Он также добавил, что дал все необходимые поручения для восстановления энергоснабжения. Ремонтные бригады уже прибыли на место для ликвидации последствий обстрела.

Ранее сообщалось, что в Курской области до 22 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности.