Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрелов населённых пунктов в Курской области

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населённых пунктов в Курской области со стороны ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населённых пунктов Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СК в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее в Курской области заявили об отсутствии света в двух населённых пунктах из-за обстрелов.