Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрелов населённых пунктов в Курской области
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба СК России.
«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населённых пунктов Курской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что СК в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.
Ранее в Курской области заявили об отсутствии света в двух населённых пунктах из-за обстрелов.