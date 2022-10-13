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Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрелов населённых пунктов в Курской области

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами населённых пунктов в Курской области со стороны ВСУ.
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрелов населённых пунктов в Курской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обстрелами украинскими боевиками населённых пунктов Курской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что СК в рамках расследования установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее в Курской области заявили об отсутствии света в двух населённых пунктах из-за обстрелов.

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