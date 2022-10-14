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Диетолог Нефёдова посоветовала есть больше овощей и фруктов для похудения

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что многие люди, желающие похудеть, едят недостаточно овощей и фруктов.
Диетолог Нефёдова посоветовала есть больше овощей и фруктов для похудения
  • Gettyimages.ru

«Любые овощи — это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать приём пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата. Это позволит не перебрать других продуктов, которые не принесут столько пользы вашему организму и которых нужно меньше, чем овощей», — посоветовала Нефёдова в эфире Радио Sputnik.

Фрукты можно есть на завтрак или использовать как перекус между главными приёмами пищи, отметила она.

Ранее диетолог, эндокринолог Евгений Арзамасцев в разговоре с URA.RU выразил мнение, что гречневая каша полезна, поскольку в ней содержится много белка и железа.

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