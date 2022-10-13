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Диетолог Соломатина предупредила, что отказ от завтрака может привести к набору веса

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что отказ от завтрака может стать причиной переедания вечером.
Диетолог Соломатина предупредила, что отказ от завтрака может привести к набору веса
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«Как минимум регулярный отказ от завтрака грозит проблемами с набором веса, как максимум — проблемами с уровнем глюкозы в крови. В организме есть циркадные ритмы. Наши обменные процессы подчинены этим ритмам. С утра мы должны быть активны, поэтому вырабатываются определённые гормоны. Соответственно, у нас быстрее перерабатывается еда, ускоряется метаболизм», — объяснила Соломатина в разговоре с «Вечерней Москвой».

Поэтому человек, пропустивший утренний приём пищи, пытается компенсировать недостаток энергии вечером, что влечёт набор лишнего веса.

Со временем это может привести к развитию диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, предупредила Соломатина.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефёдова в беседе с Nation News посоветовала поменять образ жизни, чтобы справиться с ожирением.

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