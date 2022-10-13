Кардиолог Алексеев посоветовал следить за уровнем холестерина для профилактики инфаркта

Врач-кардиолог Роман Алексеев рассказал о методах профилактики инфаркта.

Избежать или максимально снизить риск развития инфаркта миокарда можно, заявил кардиолог в разговоре с «Газетой.Ru».

Для этого необходимо обратить внимание на уровень холестерина, провести УЗИ сосудов, а также посетить кардиолога.

Ещё один важный аспект профилактики инфаркта миокарда — соблюдение определённых диетических рекомендаций, отметил Алексеев. Стоит употреблять рыбу семейства лососёвых, оливковое масло, орехи (грецкий и фундук).

По словам Алексеева, также важно помнить, что вред сосудам наносят жирные сорта мяса, бекон, полуфабрикаты, фастфуд, продукты, богатые «насыщенными» жирами.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU рассказала, что горячая ванна оказывает расслабляющий эффект, расширяет сосуды, что положительно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах.