Психиатр Шуров заявил, что хронический стресс может привести к развитию астмы и диабета
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Хронический стресс является фактором риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет, объяснил специалист URA.RU.
«Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, ещё и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует, и, конечно, вероятность повышается. Излишне вырабатывается адреналин, поднимается давление, может возникнуть гипертоническая болезнь, язвы, страдает слизистая желудка», — рассказал Шуров.
Кроме того, хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий, резюмировал психиатр.
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