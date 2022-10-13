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Психиатр Шуров заявил, что хронический стресс может привести к развитию астмы и диабета

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Психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров рассказал, что хронический стресс может стать триггером для развития астмы, псориаза, диабета.
Психиатр Шуров заявил, что хронический стресс может привести к развитию астмы и диабета
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Хронический стресс является фактором риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет, объяснил специалист URA.RU.

«Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, ещё и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует, и, конечно, вероятность повышается. Излишне вырабатывается адреналин, поднимается давление, может возникнуть гипертоническая болезнь, язвы, страдает слизистая желудка», — рассказал Шуров.

Кроме того, хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий, резюмировал психиатр.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.

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