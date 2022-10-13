Психиатр Шуров заявил, что хронический стресс может привести к развитию астмы и диабета

Психиатр, нарколог, член Национальной наркологической лиги Василий Шуров рассказал, что хронический стресс может стать триггером для развития астмы, псориаза, диабета.

Хронический стресс является фактором риска, он повышает вероятность возникновения таких заболеваний, как астма, псориаз, сахарный диабет, объяснил специалист URA.RU.

«Это как триггер. То есть 100% он не вызовет эти заболевания, но если человек курит, контактирует с аллергеном, ещё и в постоянном стрессе находится, то у него иммунитет плохо функционирует, и, конечно, вероятность повышается. Излишне вырабатывается адреналин, поднимается давление, может возникнуть гипертоническая болезнь, язвы, страдает слизистая желудка», — рассказал Шуров.

Кроме того, хронический стресс может стать причиной развития неврозов и депрессий, резюмировал психиатр.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.