Дочь погибшей Ольги Качуры заявила Путину, что хотела бы продолжить дело матери

Дочь погибшего командира ополчения Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным «Корса» Елена Карабет на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что хотела бы продолжить дело матери по защите родины.

«Для меня большая честь сегодня находиться тут, встретиться лично с вами... Я бы хотела продолжить дело моей мамы и защищать свою родину», — цитирует её РИА Новости.

Карабет также сообщила, что у неё есть брат, который учится в 11-м классе и планирует поступать в военное училище.

Президент России передал дочери Корсы присвоенную ей посмертно звезду Героя России.

Качура погибла 3 августа. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно.

Глава ДНР Денис Пушилин также присвоил Ольге Качуре звание Героя ДНР.

Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходила церемония прощания с погибшей.