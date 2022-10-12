Узнать больше

Дочь погибшей Ольги Качуры заявила Путину, что хотела бы продолжить дело матери

Короткая ссылка
Дочь погибшего командира ополчения Донецкой Народной Республики Ольги Качуры с позывным «Корса» Елена Карабет на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что хотела бы продолжить дело матери по защите родины.

«Для меня большая честь сегодня находиться тут, встретиться лично с вами... Я бы хотела продолжить дело моей мамы и защищать свою родину», — цитирует её РИА Новости.

Карабет также сообщила, что у неё есть брат, который учится в 11-м классе и планирует поступать в военное училище.

Президент России передал дочери Корсы присвоенную ей посмертно звезду Героя России.

Качура погибла 3 августа. Президент России Владимир Путин присвоил ей звание Героя России посмертно.

Глава ДНР Денис Пушилин также присвоил Ольге Качуре звание Героя ДНР.

Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходила церемония прощания с погибшей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить